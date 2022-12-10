В гаражном кооперативе Новосибирска взорвался газ

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Экстренные службы ликвидируют последствия происшествия в гаражном кооперативе Новосибирска

В гаражном кооперативе в Новосибирске из-за разгерметизации газового баллона произошел взрыв, сообщили в региональном управлении МЧС. Обрушились конструкции 10 капитальных гаражей. В момент взрыва в гаражах находилось четыре машины. По предварительной информации, среди людей пострадавших нет.

Днем в гаражном кооперативе Кировского района Новосибирска в результате разгерметизации газового баллона обрушились конструкции нескольких капитальных гаражей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. <...> По оперативной информации, всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота, — указано в сообщении ведомства.

В устранении последствий инцидента принимают участие 40 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники.

9 декабря в центре Рязани в двухэтажном жилом доме взорвался газ. По данным МЧС, возгорания после взрыва не произошло. Разрушенными оказались перегородки между первым и вторым этажами.

Как рассказали в прокуратуре Рязанской области, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке. Это привело к обрушению межкомнатных перегородок и перекрытий между первым и вторым этажами. По факту произошедшего проводится проверка. Эту информацию подтвердил губернатор Рязанской области Павел Малков.