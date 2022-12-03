В Екатеринбурге женщина заперла людей в здании почты, обвиняя их в краже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Екатеринбурга заблокировала людей в отделении почты после того, как обнаружила пропажу телефона, сообщает портал E1.RU. Как уточняют авторы публикации, она требовала у посетителей почты вывернуть карманы. Несмотря на отказы с их стороны, женщина не отступала и требовала вызвать полицию. В Сети было опубликовано видео с моментом конфликта между ними.

Позднее подруга женщины в беседе с E1.RU рассказала, что телефон удалось найти в том месте, где ее самой в тот день не было. Она назвала свою подругу «самым добрым и отзывчивым человеком».

Могу с гордостью сказать, что это самый добрый, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь человек.<...> Позже удалось дозвониться до ее номера, трубку поднял мужчина, который утверждал, что нашел телефон в том месте, где подруги в этот день не было, — заявила собеседница издания.

Ранее в Москве элитные проститутки напоили клиента и перевели с его счета 450 тысяч рублей на имя некой Милены. Как утверждает сам мужчина, он не помнит, открывал ли банковское приложение перед «отключкой».

26-летний житель столицы вызвал к себе домой элитную проститутку. Вместе с ней приехала другая девушка, которая также была не прочь развлечься. Компания выпила пиво и пошла отдыхать в ванную. Там хозяину квартиры стало плохо — он упал в обморок, после чего девушки услужливо перетащили его на диван. После того как мужчина очнулся, он обнаружил, что с его счета было переведено 450 тысяч рублей. Сами эскортницы заявили, что не имеют к этому никакого отношения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.