В Екатеринбурге за вакцинацию будут выдавать сертификат в фитнес-центр

Жители Екатеринбурга, сделавшие прививку против COVID-19, смогут получить сертификат в фитнес-центр. Новогодняя акция стартует с 22 декабря 2021 года, говорится на сайте администрации Екатеринбурга. Таким образом власти намерены стимулировать горожан сделать прививку в канун новогодних праздников, когда люди традиционно встречаются с родственниками и друзьями.

Жители, сделавшие прививку против COVID-19, в одном из десяти пунктов, расположенных в крупных торговых центрах Екатеринбурга, получат сертификат на неделю бесплатного посещения любого тренажерного зала известной сети фитнес-центров мегаполиса, — говорится в сообщении на сайте екатеринбург.рф.

Как отметил заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов, прививка поможет минимизировать риски заражения и тяжесть последствий в случае заболевания. Это особенно актуально в преддверии праздничных дней, когда россияне будут встречаться с большим количеством людей, в том числе с пожилыми родственниками.

Как ранее заявил сенатор заслуженный врач России Владимир Круглый Ранее, в Совете Федерации не обсуждается возможность введения штрафных санкций за отказ от вакцинации от коронавируса. По его словам, введение санкций вряд ли сможет стимулировать вакцинацию и лишь вызовет протестные настроения.