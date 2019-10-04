https://static.news.ru/photo/c281c632-e80d-11e9-bbcd-fa163e074e61_660.jpg «Супрематический крест» Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) в Екатеринбурге восстановил своею работу «Супрематический крест», которую повредили коммунальщики. Несмотря на протесты православных активистов, он всё-таки завершил свой проект и покинул город.

Да, он закончил. В ближайшее время мы обработаем видео- и фотоматериалы, и всё покажем, — сообщила агентству «Интерфакс» пресс-секретарь фестиваля «Стенограффия» Екатерина Кизюн.

Петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас в рамках этого фестиваля создал на площади Первой Пятилетки «Супрематический крест» с манифестом Малевича, вписанным в красный овал. Однако в июле дорожные службы чуть не закатали эту работу в асфальт. Их вовремя остановили, но рисунок был уже повреждён. Лампас пообещал восстановить свою работу ещё в конце августа, но православные активисты устроили ему акцию протеста.

Как писал News.ru, директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX веке Оксана Иванова заявила, что «Супрематический крест» художника смущает верующих. Она призвала убрать граффити, которые противоречат 73-му правилу Шестого Вселенского собора. По её словам, проблема заключается в том, что люди ходят по кресту. Иванова отметила данные опросов жителей района, выходящих из расположенного через дорогу храма, согласно которым 100% людей против изображения.