В Донецке 107 шахтеров застряли под землей из-за обстрелов ВСУ Минэнерго ДНР: в Донецке 107 шахтеров застряли под землей из-за обстрелов ВСУ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В Донецке в результате обстрелов со стороны украинских военных оказались обесточенными три шахты, сообщило Минэнерго ДНР в Telegram. По данным ведомства, в момент отключения света под землей находились 107 горняков, сейчас проводится их эвакуация. По последним данным, пострадавших нет.

В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 13:15 были обесточены 3 угледобывающих предприятия, входящие в состав ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания». По предварительной информации в горных выработках шахт находилось 107 человек. Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, все горняки были оповещены о произошедшем, начаты работы по эвакуации шахтеров, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что утром 15 декабря город подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу со стороны украинских войск. По его словам, ВСУ выпустили по городу 40 ракет из установок «Град». Он уточнил, что под удары попали пересечение проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, Школьный бульвар, улица Набережная, бульвар Шевченко. Есть прямые попадания по многоэтажным домам, возгорания и задымления, в одном из детских садов выбиты стекла и двери.