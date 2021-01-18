В Домбае из-под снежных завалов спасли женщину

https://static.news.ru/photo/1f47b14e-598f-11eb-8aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС

После схода лавины в горах Домбая из-под снежных завалов удалось вытащить женщину. Об этом сообщили в экстренных службах.

По предварительной информации, из-под снежного завала вытащили женщину. Её передали медикам, — цитирует ТАСС сообщение спасателей.

Женщину передали врачам. Отмечается, что под снегом могут оставаться ещё 12 человек.

Ранее в оперативных службах Карачаевского городского округа рассказали, что лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь канатно-кресельной дороги на курорте. При этом причиной схода могло послужить сейсмическое воздействие от другой лавины, которую принудительно спустили ранее.

Как писал NEWS.ru, сотрудники СКР провели обыски в нескольких подразделениях администрации Норильска по делу о гибели людей в результате схода лавины. В ходе обысков были изъяты документы, которые представляют интерес для следствия.

Лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске 8 января. Под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Сначала было известно о гибели двух человек — годовалого ребёнка и его матери. Некоторое время спустя спасатели обнаружили тело 45-летнего главы семейства. Выжил только старший ребёнок — мальчик 14 лет.