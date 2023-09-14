Альтернативы Денису Пушилину на посту главы ДНР в настоящее время нет, заявил РИА Новости его советник Ян Гагин. По его словам, именно при Пушилине ДНР вошла в состав РФ, началась СВО и были одержаны первые победы. Выборы главы ДНР проходили в рамках единого дня голосования 10 сентября.
Если говорить о перспективах переназначения главы Донецкой Народной Республики, для Дениса Пушилина, на мой взгляд, альтернатив на данный момент просто нет, — сказал Гагин.
Он отметил, что Пушилин — смелый человек, который участвовал в водружении флагов в освобожденных городах республики. При нем же началось и восстановление экономики ДНР. Поэтому, считает Гагин, за кандидатуру Пушилина члены Народного совета проголосуют единогласно.
В 2023 году выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили в течение трех дней. В 21 субъекте РФ жители выбирали высших должностных лиц, также прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые выборы прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Они вошли в состав РФ осенью 2022 года по итогам проведенных там всенародных референдумов.