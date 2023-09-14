В ДНР заявили об отсутствии альтернативы Пушилину на посту главы республики Ян Гагин: альтернативы Денису Пушилину на посту главы ДНР нет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Альтернативы Денису Пушилину на посту главы ДНР в настоящее время нет, заявил РИА Новости его советник Ян Гагин. По его словам, именно при Пушилине ДНР вошла в состав РФ, началась СВО и были одержаны первые победы. Выборы главы ДНР проходили в рамках единого дня голосования 10 сентября.

Если говорить о перспективах переназначения главы Донецкой Народной Республики, для Дениса Пушилина, на мой взгляд, альтернатив на данный момент просто нет, — сказал Гагин.

Он отметил, что Пушилин — смелый человек, который участвовал в водружении флагов в освобожденных городах республики. При нем же началось и восстановление экономики ДНР. Поэтому, считает Гагин, за кандидатуру Пушилина члены Народного совета проголосуют единогласно.

В 2023 году выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили в течение трех дней. В 21 субъекте РФ жители выбирали высших должностных лиц, также прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые выборы прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Они вошли в состав РФ осенью 2022 года по итогам проведенных там всенародных референдумов.