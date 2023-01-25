«Военное обозрение»: в ДНР взяли в плен переодетых в форму РФ диверсантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двух переодетых в российскую военную форму украинских диверсантов взяли в плен в Донецкой Народной Республике, сообщил «Военному обозрению» командир батальона, дислоцированного под Авдеевкой. Он рассказал, что о бойцах ВСУ, засланных командованием в ДНР, военным РФ рассказали местные жители. По их словам, два человека в форме заняли позиции у дороги и останавливали автомобили с требованием отдать машины «для нужд армии». После этого украинцев задержали. В Минобороны России информацию не комментировали.

Потрепанные, форма, как у наших солдат, выглядели невзрачно, — заметил командир батальона.

Как напомнили в «Военном обозрении», лица в военной форме противника, согласно Женевской конвенции, не считаются военнопленными. В случае задержания они признаются шпионами.

Ранее в Народной милиции ДНР рассказали, что в обороне Соледара было задействовано несколько батальонов и рот, состоящих исключительно из иностранных наемников. Врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что некоторые из них были взяты в плен. Он затруднился назвать точное число военнопленных и подчеркнул, что Киев всячески пытается скрывать участие наемников в боевых действиях.

Согласно данным западных СМИ, на стороне ВСУ в настоящее время воюют от одной до трех тысяч иностранцев.