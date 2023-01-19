В ДНР рассказали о тысячах иностранных наемников, оборонявших Соледар Представитель НМ ДНР: батальоны иностранных наемников участвовали в обороне Соледара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В обороне Соледара было задействовано несколько батальонов и рот, состоящих исключительно из наемников, сообщил ТАСС представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики. По его словам, сейчас российские силы противостоят слаженным «бандам» иностранного контингента.

И в том же Соледаре была уже не просто пара пикапов с наемниками, но работали роты и батальоны, полностью состоящие из иностранцев. Не офицеры-иностранцы, а остальные — украинцы, а именно батальоны иностранцев от и до, — сказал представитель НМ ДНР.

Собеседник агентства отметил, что на фоне больших потерь украинской армией поставляемой ей техники, происходящих, по мнению Запада, из-за недостаточного обучения ее эксплуатации военных, было принято решение формировать подразделения не смешанные, а полностью состоящие из иностранцев.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Соледаре были взяты в плен наемники. Он затруднился назвать точное число пленных и подчеркнул, что Киев всячески пытается скрывать участие иностранного контингента в боевых действиях. Пушилин предположил, что среди иностранных наемников больше убитых, чем взятых в плен.