В Соледаре взяты в плен иностранные наемники Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

Фото: NEWS.ru

В Соледаре взяты в плен иностранные наемники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. Он затруднился назвать точное число военнопленных и подчеркнул, что Киев всячески пытается скрывать участие наемников в боевых действиях. Пушилин предположил, что среди иностранных наемников больше убитых, чем взятых в плен.

Точного количества (пленных иностранцев. — NEWS.ru) я сказать не смогу. Иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен, — сказал Пушилин.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что вооруженные силы Украины обсуждали в радиоэфире позиции польских наемников в Соледаре, тем самым рассекретив их позиции. По его словам, это сыграло важную роль во взятии под контроль российских сил этого населенного пункта — по позициям иностранного контингента наносились точные артиллерийские удары.

В начале января заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что польские наемники, переброшенные в Марьинку, сообщали в радиопереговорах, что они попали под обстрел и ВСУ оставили их. Он добавил, что на один из сложнейших участков фронта для украинской армии были брошены более 120 наемников из Польши. В приведенных радиопереговорах сообщалось, что ВСУ бьют по позициям своих солдат.