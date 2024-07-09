В ДНР сообщили об отходе ВСУ с позиций на одном из направлений В ДНР сообщили об отходе двух бригад ВСУ на Покровском направлении

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Две бригады ВСУ снялись с позиций на Покровском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР. Плохая ситуация для подразделений Вооруженных сил Украины сложилась в районе поселков Новоселовка Первая и Евгеновка. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Там стояли две бригады, и их личный состав ушел вглубь своей обороны. Не выдержали натиска, — сообщил собеседник агентства.

Ранее главнокомандующий украинских войск Александр Сырский признал, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают сталкиваться со сложной обстановкой на Покровском направлении. По его словам, линия активного фронта в зоне специальной военной операции стала еще больше.

Главком отметил, что ВСУ приходится все время отправлять войскам на данном направлении дополнительное снаряжение, в частности боеприпасы и огневые средства. Он подчеркнул, что сейчас главной проблемой для украинских командиров любого уровня является комплектование частей «мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими».

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Александр Сырский не сможет изменить ситуацию на фронте в зоне специальной военной операции из-за разрушенной экономики Украины. Аналитик подчеркнул, что исход боевых действий во многом зависит от возможности пополнять ряды вооруженных сил без ущерба для экономики.