Главком ВСУ признал сложную ситуацию для Киева на Покровском направлении Сырский: обстановка на Покровском направлении остается сложной для ВСУ

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Александр Сырский

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают сталкиваться со сложной обстановкой на Покровском направлении, сообщил главнокомандующий украинских войск Александр Сырский на своей странице в социальных сетях. По его словам, линия активного фронта в зоне специальной военной операции стала еще больше.

Сложной остается обстановка на покровском направлении. <...> На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась, — заявил Сырский.

Главком отметил, что ВСУ приходится все время отправлять войскам на данном направлении дополнительное снаряжение, в частности боеприпасы и огневые средства. Он подчеркнул, что сейчас главной проблемой для украинских командиров любого уровня является комплектование частей «мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими». Также ВСУ испытывают трудности в обеспечении войск современными средствами РЭБ и противовоздушной обороны для борьбы с российскими БПЛА.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Александр Сырский не сможет изменить ситуацию на фронте в зоне специальной военной операции из-за разрушенной экономики Украины. Аналитик подчеркнул, что исход боевых действий во многом зависит от возможности пополнять ряды вооруженных сил без ущерба для экономики.