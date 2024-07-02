Военэксперт объяснил, почему Сырский не смог переломить ситуацию на фронте Военэксперт Матвийчук: экономика Украины не даст Сырскому переломить ход СВО

Фото: Администрация Президента Украины

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский не сможет изменить ситуацию на фронте в зоне специальной военной операции из-за разрушенной экономики Украины, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что исход боевых действий во многом зависит от возможности пополнять ряды вооруженных сил без ущерба для экономики.

Исход боевых действий зависит от возможности поддерживать, развивать экономику, пополнять ряды вооруженных сил без ущерба для экономики. На Украине ничего этого нет. Они экономику разрушили. Солдаты, которых они отлавливают, не такие мотивированные, их стали насильно затаскивать на фронт, где они погибнут, — пояснил эксперт.

Матвийчук добавил, что Запад передает ВСУ старое вооружение. По его мнению, союзники Украины не столько ее поддерживают, сколько пытаются испытать свое оружие, чтобы затем его модернизировать.

Украина для Запада как полигон, судьба страны ему безразлична. Для них главное — ослабить Россию, — заключил Матвийчук.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила, что недоученных и необстрелянных бойцов ВСУ заставляют наступать в лоб, а фактическое поражение армии подается как ротации и усиление. По ее словам, командование бездумно создает новые подразделения, не достигая ничего, кроме смертей и утилизации боевой техники.