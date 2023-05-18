В ДНР сообщили об обстреле ВСУ ракетами неизвестной модификации Ходаковский: ВСУ обстреляли окрестности Волновахи ракетами неизвестной модификации

Вооруженные силы Украины выпустили по окрестностям Волновахи в ДНР более десяти ракет неизвестной модификации. Об этом в своем Telegram-канале написал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он предположил, что эти ракеты не являются самонаводящимися.

По словам Ходаковского, при взрыве новые ракеты практически не оставляют фрагментов, после них возникают воронки «сродни снарядным большого калибра».

Днем 18 мая представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщило о том, что ВСУ выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО.

Ранее стало известно, что двое саперов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России Илья Глоба и Олег Сергеенко погибли при разминировании в ДНР. Саперы проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи.