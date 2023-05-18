В ДНР погибли саперы МЧС Двое саперов центра «Лидер» МЧС погибли при разминировании в ДНР

Фото: t.me/mchs_official

Погибшие старший лейтенант Илья Глоба (29 лет) и лейтенант Олег Сергеенко (26 лет)

Двое саперов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России Илья Глоба и Олег Сергеенко погибли при разминировании в Донецкой Народной Республике, рассказали в пресс-службе ведомства. Саперы проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи.

18 мая при выполнении работ по разминированию территорий в ДНР, исполняя свой долг, трагически погибли саперы Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Старший лейтенант Илья Глоба (29 лет) и лейтенант Олег Сергеенко (26 лет) проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи, — сообщили в пресс-службе.

Ранее Минобороны РФ рассказало, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа обнаружили и уничтожили около 200 мин немецкого производства. Они были установлены солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из городов в зоне проведения спецоперации.