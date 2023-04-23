Саперы ВС РФ обезвредили около 200 немецких мин ВСУ в одном городе Минобороны: саперы обезвредили до 200 немецких мин, установленных ВСУ в городе

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны РФ рассказало, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа обнаружили и уничтожили около 200 мин немецкого производства. Они были установлены солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из городов в зоне проведения спецоперации, сообщает ТАСС.

В населенном пункте на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции формирования ВСУ установили мины при помощи систем дистанционного минирования немецкого производства, — цитирует агентство военное ведомство.

Заминированным оказался большой участок города, что несло большую опасность местному населению, рассказал начальник отделения военной полиции с позывным Дизель. По его словам, мины устанавливались посреди застройки.

Ранее Минобороны России показало работу 120-миллиметровых самоходных орудий «Нона-С» артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск РФ в зоне СВО. На видео показано, как расчеты БПЛА нашли укрепленные позиции ВСУ в лесном массиве и передали координаты артиллеристам-десантникам. После этого прицельным огнем они накрыли опорные пункты и живую силу украинских подразделений.