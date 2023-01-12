В ДНР сообщили о переходе западной части Соледара под контроль ВС России Подполковник НМ ДНР Баевский: западная часть Соледара перешла под контроль российских сил

Фото: Министерство обороны РФ

Западная часть Соледара перешла под полный контроль российских сил, заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский в эфире телеканала «Соловьев Live». Он тем не менее отметил, что в городе еще сохраняются отдельные небольшие очаги сопротивления ВСУ.

В настоящий момент действительно в Соледаре есть еще отдельные мелкие очаги сопротивления, наши ребята продолжают додавливать противника в этих местах. <...> В целом операция развивалась успешно, и уже западная окраина Соледара полностью под нашим контролем, — сказал он.

В ночь на 11 января российский предприниматель Евгений Пригожин заявлял, что город взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Предприниматель уточнял, что город под контроль взяли именно бойцы ЧВК, другие части в штурме не участвовали. В Минобороны РФ заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга. В ведомстве также сообщили об ударах ВКС по опорным пунктам противника.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец на это заявил, что взятие Соледара говорит о том, что стратегическая инициатива переходит к российским войскам. По его словам, оставление Соледара стало большим моральным ударом для украинской армии.