В ДНР рассказали, как часто ВСУ наносят удары кассетными боеприпасами Гагин: ВСУ бьют кассетными боеприпасами США по Донецку почти ежедневно

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Донецк почти ежедневно обстреливается кассетными боеприпасами, которые Украине поставили США. В интервью РИА Новости он отметил, что в основном такие снаряды ВСУ применяют для атак по гражданскому населению.

Если говорить о кассетных боеприпасах, собственно говоря, поставленных Соединенными Штатами, — они регулярно используются против, к примеру, донецкой агломерации. То есть там это ежедневно, эти разрывы, ежедневно эти хлопки, — сказал Гагин.

Он добавил, что мирные жители не всегда могут отличить кассетные боеприпасы от других снарядов. По словам Гагина, когда срабатывают первые, сначала звучит один хлопок в воздухе, а затем взрывы самих кассет.

Политик отметил, что такое оружие несет двойную опасность, поскольку срабатывает не сразу и становится «неконтролируемыми минами», застревающими в кронах деревьев.

Гагин также напомнил, что ранее украинские силы дистанционно минировали территории суббоеприпасами — противопехотными минами «Лепесток». По его словам, противник выбрал своей основной целью города, где находится гражданское население и нет военных объектов.

Ранее замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что организация выражает глубокую обеспокоенность из-за сообщений об использовании кассетных боеприпасов в зоне боевых действий на Украине. По ее мнению, подобные снаряды должны остаться в прошлом.