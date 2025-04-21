В ДНР назвали горячие точки, где ВСУ продолжают контратаковать Пушилин: в ДНР горячими точками остаются Торецк и Часов Яр

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ВС Украины

В Донецкой Народной Республике остаются две горячие точки, где части ВСУ стараются удержать продвижение ВС России, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Речь идет о Часове Яре и окраинах Торецка (Дзержинска).

Мы видим контратакующие действия и попытки противника удержаться всеми возможными силами на Красноармейском направлении, — сказал Пушилин.

Он также акцентировал внимание на оперативной обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, там наиболее активные боестолкновения сейчас разворачиваются в районе населенного пункта Новое.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что взятие под контроль населенного пункта Калиново позволит российским войскам расширить зону контроля на Константиновском направлении. По его словам, теперь ВС РФ могут занять более выгодные позиции для продвижения в направлении Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.

До этого Пушилин заявил, что Вооруженные силы России продвинулись широким фронтом на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Он добавил, что на Краснолиманском направлении взят под контроль населенный пункт Катериновка.