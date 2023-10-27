В ДНР исключили возможность признания украинского вторым официальным языком Глава ДНР Пушилин исключил возможность признания украинского языка официальным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Украинский язык на территории Донецкой Народной Республики не станет вторым официальным языком, передает ТАСС высказывания главы региона Дениса Пушилина. Он напомнил, что украинский язык действительно был государственным в 2014 году, когда появилась Конституция ДНР, однако сейчас речь об этом не идет .

Я со своей позиции не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного и еще какого-то на территории Донецкой Народной Республики, — сказал он.

Изучать украинский язык в школах доступно факультативно, однако, по его словам, ни один класс ни в одной школе такое желание не высказывал. Глава республики добавил, что за прошедшие годы у жителей региона к украинскому языку сложилось негативное отношение.

24 октября Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко закрыл программы по изучению русского и белорусского языков. Наряду с этим в вузе введен запрет на использование российских источников в научной деятельности. Ректор КНУ Владимир Бугров заявил, что не считает нужным изучение русского языка и литературы украинскими школьниками и студентами. Впрочем, он счел допустимым оставить несколько произведений в курсе мировой литературы. При этом Бугров подчеркнул, что изучаться они должны под наблюдением преподавателя-исследователя и обязательно с критическим анализом.