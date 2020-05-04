В Дагестане из-за коронавируса на карантин закрыли целый город

https://static.news.ru/photo/3bdb4096-8e1f-11ea-a647-fa163e074e61_660.jpg Фото: xacavurt.ru

Дагестанский Хасавюрт из-за коронавируса полностью закрыт на карантин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В обращении к жителям говорится, что въезд и выезд в город запрещён с вечера 3 мая. Проехать через блокпосты сможет лишь специальный медицинский транспорт. Экстренные меры связаны со вспышкой болезни.

Убедительная просьба отнестись к принимаемым мерам с пониманием. На нарушителей будут составлены протоколы об административном правонарушении, — цитирует заявление KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что глава дагестанского Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусом. Он 1 мая ушёл на самоизоляцию, однако это не повлияет на работу администрации — она продолжит работу в штатном режиме. Временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Шамиль Исаев.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 пациентов выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.