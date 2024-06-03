В Чувашии школьниц довели до истерики «голыми» проверками перед ЕГЭ В Чувашии школьников перед ЕГЭ заставляли раздеваться до белья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В селе Яльчики в Чувашии выпускников заставили раздеваться до нижнего белья перед сдачей ЕГЭ по русскому языку, пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что некоторых девочек довели до истерики и они позвонили родителям. В прокуратуру уже поступили заявления с жалобами.

В обращениях родители сообщили, что одна из сотрудниц Рособрнадзора заставляла школьников снимать ремни и задирать рубашки. Более того, во время экзамена детям не разрешали уединяться в уборной дольше 30 секунд. Прокуратура и Минобразования Чувашии начали проверку.

Школьница из села Яльчики, которая общалась с ребятами из выпускного класса, подтвердила, что их заставляли раздеваться и показывать нижнее белье, чтобы их допустили к экзаменам. Ребята поделились, что их вынуждали поднимать рубашки. Из-за этого у некоторых девочек началась паническая атака.

Похожая ситуация недавно произошла в Воронеже. Следственный комитет РФ начал проверку после скандала с досмотром школьниц на ЕГЭ в этом городе. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Также проверку организовала и местная прокуратура. Ученицы жаловались, что пришлось даже снимать белье.

Однако министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учениц в Воронеже не просили раздеваться для проверки перед ЕГЭ. По его словам, в ходе проверки выяснилось, что данный факт не соответствует действительности.