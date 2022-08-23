В Чите расстреляли машину детского приюта

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В Чите расстреляли машину «Газель», принадлежащую Колочнинскому детскому дому, сообщила в беседе с «МК в Чите» директор учреждения Татьяна Лоншакова. По ее словам, в момент нападения в автомобиле находились сотрудники детского дома. Пострадавших нет.

Инцидент произошел утром 23 августа. Водитель «Газели» приехал к поликлинике для прохождения медицинского осмотра. В момент его отсутствия пассажиры мимо проезжавшего автомобиля устроили обстрел.

Все восемь стекол левой части машины были разбиты. Мы пока показания на месте давали, стекла начали разлетаться, всё высыпалось при движении, — поделилась Лоншакова.

Отмечается, что автомобиль был подарен учреждению депутатом Забайкальского края. В данный момент его эксплуатация невозможна. В региональном управлении МВД заявили, что по факту произошедшего будет проведена проверка.

Ранее в селе Алмак Казбековского района Дагестана местный житель открыл стрельбу. В результате пострадали четыре человека, включая сельского депутата, заместителя имама и экс-сотрудника полиции. Глава Алмака Мухудин Салаев заявил, что стрельбу устроили местные «оппозиционеры», которые пытаются саботировать работу администрации села.