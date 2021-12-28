Дети из многодетной семьи в Новосибирске проехали полигон на боевом танке

Военные в Новосибирске исполнили предновогоднее желание четверых детей из многодетной семьи и в честь праздника прокатили их на боевом танке по полигону, пишет «МК в Новосибирске». Во многом на такое решение детей натолкнула профессия их отца, военнослужащего сержанта Максима Самукина.

Ребята Анастасия, Варвара, Иван и Денис написали письмо Деду Морозу о том, что мечтают побывать в воинской части и покататься на танках. Их желания вызвался исполнить временно исполняющий обязанности командующего объединением ЦВО генерал-майор Андрей Суховецкий, — говорится в сообщении.

Для детей провели инструктаж и рассказали об особенностях танка Т-72 и бронетранспортёра (БМП) перед заездом. Военнослужащий и отец троих детей Самукин признался, что ещё в прошлом году ребята хотели покататься на лошадях.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». Он вытянул шар с желанием пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, захотевшего побывать на кондитерской фабрике. Глава правительства подчеркнул, что он сам в детстве «всегда думал о кондитерской фабрике». Он пообещал исполнить желание ребёнка, а заодно и своё.