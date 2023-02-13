В черте Улан-Удэ обнаружили следы присутствия волков

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Руководитель Россельхозцентра Бурятии Намжил Мардваев обнаружил следы присутствия волков в черте Улан-Удэ. Он сообщил в соцсети, что нашел волчий помет прямо в городе на лесной дороге около родника Молодости. Чиновник заявил, что появление хищников в Улан-Удэ «это слишком», до этого их замечали только около деревень, передает «МК в Бурятии».

В последнее время волки расплодились, свободно бегают около деревень и становятся существенной преградой в развитии животноводства. Но чтобы они появились в городской черте – «это слишком». И не дай нападут на тех же детей и женщин! – заявил Мардваев.

По его мнению, волк, вероятно, вышел к людям из-за сильного голода. Мардваев добавил, что в 90% случаев волки при встрече с человеком будут просто наблюдать за ним, хотя при неожиданной встрече они могут представлять опасность.

В Гатчинском районе Ленинградской области ранее начались облавы на волков. За период с 16 по 23 января охотникам уже удалось выследить и убить шесть взрослых хищников. Как уточнили в местном охотнадзоре, облавы проходили внутри периметра в 6-7 км, а занято в них было 13 членов охотколлектива.

Охота на волков ведется и в соседней Мурманской области, где популяция этих зверей за последние два года выросла вдвое. Помимо того, в Новгородской области облавы на волков продлили до 31 марта. За убийство хищников на всей территории региона установили вознаграждение в размере восемь тысяч рублей за особь.