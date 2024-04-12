Спасатели сняли со льдины десятки рыбаков в Челябинской области МЧС: 53 рыбака спасены со льдины на озере Куракли-Маян в Челябинской области

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС спасли в Челябинской области 53 рыбака, застрявших на льдине, сообщает пресс-служба ведомства. Они рыбачили на озере Куракли-Маян и не смогли вернуться на берег из-за образования закраины шириной 30 метров, появившейся в результате таяния льда на берегу водоема.

К месту происшествия стянули дополнительные силы спасателей. Были привлечены также специалисты с беспилотной авиационной системой для проведения разведки местности. На лодке сотрудники ведомства проверяли камышовые участки. На берегу была установлена световая башня, оповещение рыбаков проводили по громкоговорящей связи. По данным МЧС, пострадавших нет. Спасательная операция завершена.

Около 30 рыбаков унесло 5 апреля на льдине по Волге в районе Юрьевца в Ивановской области. Согласно данным МЧС, сотрудники экстренных служб аккуратно эвакуировали граждан. Никто из унесенных течением рыбаков не пострадал. В УМВД региона добавили, что подобные случаи не редкость в регионе в весенний период.

В конце марта на Чукотке спасли истощенного 70-летнего жителя, который более пяти месяцев находился в рыбацком домике и не возвращался домой. Он обещал вернуться к Новому году, но так и не появился. Мужчину обнаружили примерно в 150 километрах от села. Возвращаться рыбак не решался из-за сильного холода.