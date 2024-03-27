На Чукотке спасли пенсионера, который ушел на рыбалку и пропал на полгода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Чукотке спасен истощенный 70-летний житель, который более пяти месяцев находился в рыбацком домике и не возвращался домой, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Участковому о пропаже мужчины заявила его жена.

Рыбак много лет уходил на дальний промысел и оставался без связи с близкими до полугода. В этот раз он обещал вернуться к Новому году, но так и не появился.

Правоохранители обнаружили мужчину примерно в 150 километрах от села. У него был истощенный вид, у пенсионера закончились запасы еды, в итоге он ел кору деревьев и рыбу. Возвращаться рыбак не решался из-за сильного холода. В итоге полицейские доставили его домой, в медицинской помощи он не нуждается.

Ранее троих детей и собаку, которые поплыли на льдине по реке Шелонь в городе Сольцы Новгородской области, спасли сотрудники МЧС. Мальчики решили поиграть на льдине без присмотра взрослых, однако их вовремя заметили взрослые и вызвали спасателей.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники МЧС спасли 35 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине в акватории Финского залива. Уточняется, что в спасательной операции были задействованы два судна на воздушной подушке, а помощь медиков никому не понадобилась.