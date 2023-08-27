В Чечне запретили дарить на свадьбах бриллиантовые кольца и шубы Духовное управление мусульман Чечни запретило излишества на свадьбах

Фото: Emile Alain Ducke/dpa/Global Look Press

Духовное управление мусульман Чечни утвердило «Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств», сообщается в Telegram-канале муфтията республики. Согласно документу запрещаются любые излишества, не соответствующие исламу или чеченским адатам. Нормы разработаны по поручению главы региона Рамзана Кадырова.

Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т. д. строго запрещены, — говорится в тексте документа.

При этом калым размером 50 тысяч рублей, чай, сахар и баран остаются обязательными атрибутами торжества. За родителями также остается право назначать выкуп за невесту по своему усмотрению.

Кадыров поручил разработать новые нормы, так как прошлые, по его словам, были абсурдными и в корне противоречащими религии и национальным обычаям. Глава региона отметил, что люди стали заложниками нововведений, которые привели к существенному росту расходов на организации.

При этом Кадыров отметил, что республике удалось избавиться от такого явления, как кража невесты. Как заявлял ранее председатель Духовного управления мусульман Чечни Султан Мирзаев, подобная практика противоречит местным обычаям и порождает конфликты между семьями.