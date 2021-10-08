В Чечне введут QR-коды для посещения ресторанов и магазинов
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
21:46, 09 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации введут в Чечне. Для входа в организации и общественные места будет необходим QR-код. Ограничения начнут действовать с 11 октября. Соответствующий документ подписал руководитель регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Вахит Усмаев, передаёт ТАСС
С 11 октября 2021 года вход во все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания) будет разрешён только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации против коронавируса, либо справки о перенесённом коронавирусе за последние шесть месяцев, — говорится в документе.
Сообщается, что ввести QR-коды в регионе решились из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусом.
Ранее стало известно, что в ХМАО с 11 октября вводится обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. Соответствующее постановление подписано главным санврачом региона. В частности, обязательная вакцинация коснётся медицинских работников, работников образовательных учреждений, организаций социального обслуживания, МФЦ, а также работников транспорта и транспортной инфраструктуры.