В Чечне введут QR-коды для посещения ресторанов и магазинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Республике Алтай, Забайкальском крае и Томской области прекращены авиаперевозки по местным маршрутам из-за изменений требований безопасности к малым аэропортам. В зоне риска находится множество аналогичных площадок по всей России, поскольку под новые критерии подходят чуть более полутора сотен из них, сообщает РБК.

Новые требования безопасности для малых аэропортов были введены правительством в октябре 2020 года. Они обязывают в течение года установить специальные ограждения с сигнализацией, системы связи, оповещения, сбора и обработки информации,...