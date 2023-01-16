В центре Кургана загорелась спортивная школа

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

В центре Кургана произошел пожар в здании спортивной школы, его площадь составила 100 кв.м, рассказали NEWS.ru в пресс-службе областного главка МЧС. В результате возгорания никто не пострадал, распространения огня на соседние строения не произошло.

В ведомстве уточнили, что пожар возник на втором этаже здания, расположенного на улице Гоголя. Персонал спортивной школы и воспитанники самостоятельно покинули здание еще до прибытия пожарных.

Возгоранию был присвоен повышенный ранг опасности. В борьбе с огнем были задействованы 52 человека личного состава и 17 единиц техники. К настоящему времени открытое горение ликвидировано.

Ранее сообщалось, что в Самарской области произошел крупный пожар на рынке. Площадь возгорания составила 1500 кв. метров. В его тушении было задействовано 97 человек и 35 единиц техники, включая два пожарных поезда. В результате инцидента никто не пострадал