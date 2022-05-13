В центре Иркутска загорелось здание во дворе ТЮЗа

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В центре Иркутска вспыхнул пожар — горит двухэтажное здание во дворе ТЮЗа. По предварительным данным, площадь возгорания достигает тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар возник в неэксплуатируемом двухэтажном кирпичном строении. Ему присвоен третий ранг, есть угроза распространения огня. В тушении возгорания задействованы 45 человек и 12 единиц техники.

Информации о том, горит ли само задние ТЮЗа, пока нет. По сведениям «Известий», эвакуированы 50 человек.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области произошёл пожар в дачном посёлке. Огнём было уничтожено 35 домов, погибли два человека. Предполагается, что причиной пожара стал человеческий фактор.