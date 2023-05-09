В Бурятии во время празднования Дня Победы фейерверк улетел в зрителей Выстрел от фейерверка улетел в сторону зрителей во время празднования Дня Победы в Селенгинске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выстрел от фейерверка улетел в сторону зрителей во время празднования Дня Победы в бурятском поселке Селенгинск, сообщил глава населенного пункта Владимир Бурьян изданию «Подъем». Он предположил, что инцидент произошел из-за заводского брака. Зрителей, в которых попал фейерверк, осмотрели врачи.

Дневной порошковый фейерверк. Видимо, заводской брак. Выстрел ушел один вверх, как положено, а второй сместился в сторону, где мы стояли. Нескольких людей — трое или четверо — краской там [задело]. Дальше был осмотр медицинской помощью здесь, на месте, — все отпущены домой. Посмотрели — какие-то там покраснения, видимо, от краски, — заявил глава поселка.

Бурьян сообщил, что намерен разбираться с поставщиком пиротехники. Фейерверк был рассчитан на 25 выстрелов, но произошло не более трех.

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