В Кемерово охранник лишился пальцев, пытаясь вынести петарду из ТЦ

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Охранник кемеровского торгового центра «Юбилейный» потерял два пальца, когда попытался вынести из помещения горящую петарду, передает Главное управление МВД России по Кемеровской области в Telegram. Пиротехнику по ошибке привел в действие другой сотрудник ТЦ, она сработала в руках у мужчины, едва он успел выйти из здания.

Возле кинотеатра сработала петарда. Ее в результате неосторожного обращения активировал один из сотрудников заведения внутри помещения. Его коллега, увидев случившееся, попытался выкинуть пиротехническое устройство на улицу, однако на выходе оно сработало прямо у него в руках, — сообщают в полиции.

Участковые полицейские проводят проверку по этому инциденту, но административные или уголовные разбирательства пока не начаты.

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