В Бурятии подросток спас подругу из реки, но утонул сам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

17-летний подросток из Бурятии спас тонущую подругу из реки Уды возле Улан-Удэ, однако попал в глубокое место и не смог выбраться сам. Трое друзей юноши не успели его спасти, поэтому доплыли до берега и вызвали спасателей, пишет «КП-Иркутск».

17-летний подросток попал в глубокое место реки, и сам ушел под воду. Друзья спасти его не успели. Вместе со спасенной девушкой они доплыли до суши и вызвали спасателей, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Тело утонувшего юноши удалось вытащить из воды только через несколько часов, следователи сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Волгоградской области 13-летний мальчик утонул во время посещения аквапарка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на месте инцидента работает следственная группа.

Подросток был в аквапарке с родителями. Перед гибелью он договорился с отцом, что скатится с одной из горок, а тот должен был ждать подростка внизу. Однако в последний момент ребёнок передумал и скатился с другой горки.