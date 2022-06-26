В Волгоградской области подросток утонул в аквапарке

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Аквапарк

В Волгоградской области 13-летний мальчик утонул во время посещения аквапарка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на месте инцидента работает следственная группа, сообщается на сайте регионального Управления СКР.

Несчастный случай произошёл в городе Волжский. Подросток был в аквапарке с родителями. Перед гибелью он договорился с отцом о том, что скатится с одной из горок, а тот должен был ждать подростка внизу. Однако в последний момент ребёнок передумал и скатился с другой горки. Некоторое время спустя он был найден в бассейне без признаков жизни.

Причиной его смерти явилась механическая асфиксия в результате утопления, — говорится в сообщении.

Сотрудники СКР отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что после спуска с горки подросток провёл в воде более шести минут. При этом никто из работников аквапарка, включая спасателей, тонущего мальчика не увидел.

Произошедшее расследуется по статье о предоставлении некачественных услуг, повлекших за собой смерть человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королёве четырёхлетний ребёнок погиб в фитнес-клубе. Оставшись без присмотра взрослых, он прыгнул в бассейн и утонул. Спасти его не удалось.