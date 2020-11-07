В башкирском селе задержали 37 человек

В башкирском селе Кармаскалы полиция задержала 37 человек.
Об этом источник в правоохранительных органах региона
По данным агентства, среди задержанных есть представители организации «Башкорт» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). По данным источника, 19 селянам, доставленным в отдел полиции, вменяют неповиновение законным распоряжениям сотрудника правоохранительных органов.
С остальными задержанными продолжается работа, — отметил собеседник агентства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранительные органы Уфы задержали двоих чиновников городской администрации по подозрению во взяточничестве. Речь идёт о 32-летнем начальнике отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений и его 38-летнем заместителе. Суд избрал для них арест в качестве меры пресечения.