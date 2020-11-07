В башкирском селе задержали 37 человек

https://static.news.ru/photo/aa58d764-21df-11eb-879e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В башкирском селе Кармаскалы полиция задержала 37 человек.

Об этом источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости. Ранее региональные СМИ сообщали, что нескольких жителей населённого пункта задержали по подозрению в рейдерском захвате бизнеса местных коммерсантов.

По данным агентства, среди задержанных есть представители организации «Башкорт» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). По данным источника, 19 селянам, доставленным в отдел полиции, вменяют неповиновение законным распоряжениям сотрудника правоохранительных органов.

С остальными задержанными продолжается работа, — отметил собеседник агентства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранительные органы Уфы задержали двоих чиновников городской администрации по подозрению во взяточничестве. Речь идёт о 32-летнем начальнике отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений и его 38-летнем заместителе. Суд избрал для них арест в качестве меры пресечения.