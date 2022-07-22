В Башкирии перевернулся грузовик с 200 баранами, часть животных погибла

Фото: ГК РБ по ЧС

В Башкирии грузовик, который перевозил порядка 200 баранов, врезался в металлический отбойник и перевернулся, пишет издание «Подъем». Водитель не пострадал, ему удалось вовремя выбраться из кабины, однако часть животных, ехавших в полуприцепе, погибла.

По предварительным данным, водитель грузовика из Волгоградской области, не справившись с управлением, задел разделительное ограждение. В результате ДТП часть животных погибла, — сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел на трассе М-5, неподалеку от поселка Чишмы. Пока неизвестно точное количество баранов, которые погибли в аварии, но некоторым животным удалось выжить, они разбежались. В МВД рассказали, что не считали скот.

Ранее на трассе в Алтайском крае опрокинулся автобус. В салоне находились 33 ребенка и один взрослый, водителю и четверым несовершеннолетним пассажирам потребовалась помощь медиков.