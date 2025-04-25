В Балашихе оцепили двор, где при взрыве погиб генерал Москалик

Фото: NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов оцепили внутренний двор в подмосковной Балашихе, где произошел взрыв, от которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Ярослав Москалик. Патрульные разворачивают пытающиеся проехать на место трагедии автомобили, передает корреспондент NEWS.ru.

Отмечается, что вход во двор дома № 2 на улице Нестерова, где взорвался автомобиль, огорожен лентой со всех сторон, начались следственные действия. Рядом дежурят несколько машин ДПС, Следственного комитета и скорой. Некоторые участки проезжей части на улице Колдунова, прилегающей к бульвару Нестерова, также на данный момент закрыты для въезда.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что Великобритания могла содействовать Украине в подготовке убийства Москалика. По его словам, на причастность Лондона указывает почерк совершенного преступления. Парламентарий отметил, что точку в этом вопросе поставят российские спецслужбы.

До этого военный эксперт Михаил Онуфриенко выразил мнение, что единственным эффективным ответом на теракты Службы безопасности Украины в России может быть полное уничтожение киевских властей. Он считает, что никакие мирные соглашения или попытки договориться с украинскими властями не помогут остановить террор.