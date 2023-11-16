В Астрахани обрушилась часть жилого дома

Фото: t.me/babushkin30

В Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть жилой пятиэтажки, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram. На месте ЧП работают оперативные службы. Бабушкин добавил, что был создан оперштаб. Официальная информации о жертвах и пострадавших, а также о причинах обрушения пока не поступала.

В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб, — написал губернатор.

Telegram-канал «Осторожно, Новости» сообщил, что рухнули два подъезда дома. Предварительной причиной произошедшего, по версии канала, могло стать затопление подвала в здании. В Telegram-канал SHOT подтвердили эту версию. По информации канала, были поврежедны около 20 квартир. По словам местных жителей, которые приводит SHOT, в одной из квартир лопнула батарея.

В МЧС отметили, что обрушились третий и четвертый подъезды.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Ударной волной в одной из квартир выбило окна. Внутри помещения не было зафиксировано разрушений или возгораний. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. Она отказалась от госпитализации.

До этого стало известно, что один человек погиб и еще двое, включая ребенка, пострадали в результате взрыва бытового газа и возгорания в городе Котельниково Волгоградской области. Пожар охватил две квартиры. Спасатели эвакуировали жильцов дома.