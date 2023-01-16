В Артемовске заявили о планах Украины уничтожить город при отступлении РИА Новости: ВСУ намерены уничтожить город при отступлении

Фото: МО Украины

Житель села Опытное Артемовского района в ДНР Александр Щербин заявил РИА Новости, что украинские войска намерены уничтожить Артемовск (украинское название — Бахмут) в случае, если им придется отступить из города. В беседе с агентством он сослался на подслушанный разговор украинских военных.

У меня тетка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла [на улицу] и услышала от них фразу: «Хороший город Артемовск. Будет обидно его уничтожать». То есть у них уже был приказ, — пояснил Щербин.

Артемовск, который находится в десяти километрах от взятого 12 января российскими силами под контроль Соледара, расположен на подконтрольной Украине части ДНР к северу от Горловки. Он считается важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что 14 января Вооруженные силы России развили успех в направлении северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соль. По его словам, в результате боестолкновений были убиты более 80 украинских военнослужащих, а также уничтожены восемь единиц техники, включая танки.