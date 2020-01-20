https://static.news.ru/photo/f4aaeb34-3b64-11ea-a3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Архангельской области

В сухом доке Архангельска произошёл пожар на судне «Выборг». Площадь горения составила 100 кв. метров, информации о пострадавших нет.

В сухом доке на Никольском проспекте горит судно «Выборг» на площади 100 кв. метров, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

Уточняется, что к моменту прибытия пожарных чёрный дым шёл с кормы судна — румпельного помещения. По данным МЧС, пожар удалось ликвидировать за 40 минут, в его тушении принимали участие 34 человека и семь единиц техники.

Как писал NEWS.ru, пожар произошёл на мебельной фабрике в городе Дятьково Брянской области. В его тушении задействованы более 30 человек и 11 единиц техники. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в четыре часа утра. Прибывшие на место спасатели установили, что площадь пожара составляет 740 кв. м. В течение двух с половиной часов возгорание было локализовано.