В Алтайском крае двое осужденных променяли исправительные работы на колонию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Алтайском крае двое осужденных отказались трудиться на исправительных работах, отправившись вместо этого в колонию, передает Telegram-канал Baza. Сообщается, что их не устроили условия труда в сельсовете. По их словам, там сложный график, могут возникнуть конфликты с коллегами и нельзя употреблять спиртные напитки.

Один из осужденных получил 100 часов обязательных работ за кражу, а второй — 200 часов за сексуальные отношения с несовершеннолетней. Однако на работу они так и не явились, обратившись в уголовно-исполнительную комиссию.

Комиссия пошла на встречу мужчинам, заменив наказание на лишение свободы в колонии поселения. Одному придется пробыть там 12 дней, а второму 22.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что к работе на российских стройках могут привлечь осужденных по экономическим статьям. По словам политика, такая мера может распространиться на злоумышленников, совершивших нетяжкие преступления. Он отметил, что в Минюст внесена поправка в законодательство, чтобы осужденные, находящиеся на исправительных работах, могли получить возможность условно-досрочного освобождения.