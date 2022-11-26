В аэропорту под Хабаровском самолет почти столкнулся с грузовиком

Фото: wikipedia

В аэропорту Охотск на территории Хабаровского края едва не произошло столкновение самолета с грузовиком, передает РЕН ТВ со ссылкой на дальневосточную транспортную прокуратуру. В грузовой автомобиль чуть было не въехало воздушное судно Ан-24.

На борту самолета находились 37 человек. Из них 32 были пассажирами. Столкновение могло произойти при взлете, однако капитан вовремя заметил на взлетно-посадочной полосе грузовик.

Пилот экстренно остановил борт и не допустил столкновения. В результате инцидента никто не пострадал. Однако небольшой урон был нанесен технике: у самолета лопнуло шасси. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Накануне самолет, выполнявший рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в Новосибирске. В настоящий момент причины инцидента неизвестны.

На борту самолета находились 154 пассажира. Среди них семеро детей.