В аэропорту Краснодара опровергли информацию о минировании

https://static.news.ru/photo/b4b726a6-cf56-11ea-8d67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Международного аэропорта Краснодар

Официальный представитель международного аэропорта Краснодара Виталий Коренюгин опроверг информацию о минировании.

Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. Мы не получали информацию о минировании, — приводит его заявление ТАСС.

Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что в аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы поступили анонимные сообщения о «минированиях».

NEWS.ru писал, что из Пулково из-за этого не могут вылететь более 10 рейсов. Табло аэропорта показывает, что задерживаются два вылета в Москву, один — в Иркутск. Ещё восемь рейсов имеют статус «посадка окончена», однако самолёты всё ещё не покинули аэропорт. В аэропорту также сообщили, что в связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и САБ.