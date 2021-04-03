В аэропортах Москвы задержано и отменено 16 рейсов

https://static.news.ru/photo/b36d2392-956f-11eb-b572-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских аэропортах задержали и отменили 16 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Пять рейсов было задержано и четыре отменено в аэропорту Внуково, в Домодедово задержали три рейса и три отменили, в Шереметьево вылет одного самолёта был задержан.

Ранее в Красноярске совершил вынужденную посадку Boeing В789/H, летевший из Токио во Франкфурт. Причиной посадки стал отказ левого двигателя. В результате инцидента никто не пострадал. Полёт должен продолжиться через восемь часов.

28 марта Boeing-737, следовавший из Москвы, аварийно приземлился в аэропорту Краснодара из-за неисправности в работе закрылков. На борту находились 149 человек. Никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru, в аэропорту Сургута произошло столкновение двух самолётов, стоящих на земле. Никто не пострадал. ATR-72 стоял с запущенным двигателем. Во время технического обслуживания произошло самовольное движение, воздушная машина покатилась и врезалась в ЯК-40. Самолёты получили повреждения.