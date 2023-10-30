«Осторожно, новости»: в аэропорт Махачкалы прилетел военный вертолет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в аэропорту Махачкалы приземлился военный вертолет. По данным канала, там продолжаются столкновения протестующих с полицией.

Канал отмечает, что к махачкалинскому аэропорту направлены дополнительные силы спецназа, силовики проводят задержания. Канал при этом подчеркивает, что протестующие все еще массово ходят по взлетно-посадочной полосе с палестинскими флагами. Как рассказал «Осторожно, новости» очевидец из числа пассажиров, после приземления военного вертолета в аэропорту «стало небезопасно».

Не понимаем, что происходит. ОМОН, военные, митингующие, все в кучу, — приводит канал слова пассажиров.

Телеграм-канал Mash Gor уточняет, что на взлетно-посадочной полосе слышны звуки, похожие на стрельбу.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей. Ведомство уточнило, что саму воздушную гавань закрыли на прием воздушных судов до 6 ноября. Данные меры в Махачкале приняли после того, как вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта, считая, что туда прибыл рейс из Тель-Авива. Манифестанты выступали против действий Израиля в рамках палестино-израильского конфликта.