«Уволенного» кота Сергея из Зеленоградска пригласили в Петербург

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кот Сергей, ставший популярным после «увольнения» из магазина в городе Зеленоградске Калининградской области, получил приглашение переехать в Санкт-Петербург, сообщает «МК в Калининграде». По информации издания, кота, выселенного после жалобы покупателя в Роспотребнадзор, пригласил его «коллега» по кличке Франц, живущий в петербургском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Издание уточняет, что приглашение появилось в Telegram-канале, который ведется от имени кота Франца. Животное занимает «пост» помощника советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды.

Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают, ‎— гласит сообщение.

Как сообщает издание, кот Сергей ранее стал корпоративным символом одного из магазинов в Зеленоградске и любимцем покупателей. Однако администрации пришлось убрать животное из торгового помещения после анонимной жалобы одного из посетителей в Роспотребнадзор. Сейчас кот живет дома у одного из сотрудников магазина. Горожане начали собирать подписи за восстановление Сергея в «должности». При этом директор магазина, где жил Сергей, рассказала, что кот никогда не находился вблизи продуктов.