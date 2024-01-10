Около 500 покупателей требуют вернуть кота, «уволенного» из магазина Кота Сергея «уволили» из магазина Зеленоградска после доноса в Роспотребнадзор

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В городе Зеленоградске Калининградской области администрации магазина пришлось выселить кота Сергея из-за жалобы клиента в Роспотребнадзор, сообщает издание «Подъем». Покупатели при этом начали собирать подписи за возвращение домашнего животного. Сейчас кот живет дома у одного из сотрудников магазина.

Жалоба поступила в конце декабря, анонимно. К нам напрямую никто не обращался. Жители проявили инициативу, собирают подписи. Порядка 500 человек подписали петицию за возвращение кота Сергея. <...> Все было хорошо, он никому не мешал, а какому-то одному человеку помешал, — сообщили в магазине.

В 2022 году кот Сергей стал корпоративным символом магазина. Позже он снялся для лимитированной серии календарей, доход от которых шел на покупку корма для него.

Ранее во Владивостоке умер кот Виктор, которого в 2019 году не пустили на борт самолета из-за лишнего веса. Об этом рассказал его хозяин Михаил Галин. Галин рассказал, что коту было восемь лет и никаких предпосылок для смерти не было. Он предположил, что причиной могла стать острая почечная недостаточность.