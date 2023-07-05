Увеличилось число пострадавших при обстреле Макеевки СЦКК: число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими войсками возросло до 36 человек

Фото: МО Украины

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, относящихся к военным преступлениям Украины (СЦКК), количество гражданских лиц, пострадавших в результате обстрела Макеевки украинскими военными, увеличилось до 36. Среди них двое детей. В Минобороны пока не комментировали эту информацию.

Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения, — говорится в сообщении СЦКК.

Ранее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил о гибели 62-летнего мужчины в результате обстрела города со стороны ВСУ. По его словам, в момент атаки тот находился у себя дома.

Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа рассказал, что поступили сведения о подготовке властей Украины к атаке на Запорожскую АЭС. По его словам, ВСУ собираются нанести удар по станции с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе в ночь на 5 июля.

Минобороны РФ 3 июля сообщало об уничтожении группы украинских диверсантов в районе населенного пункта Марфополь в Запорожской области. По данным ведомства, за предыдущие сутки на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 190 военных и 19 единиц техники, в том числе два танка.