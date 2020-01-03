https://static.news.ru/photo/31c9bc1c-2fcf-11ea-a207-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю/vk.com

Вода в реке Енисей пока не достигла критических отметок. Специалисты ведут наблюдение за её уровнем, сообщил замначальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.

Наводнение спровоцировано аномально тёплой погодой. Несколько населённых пунктов Красноярского края подтоплены из-за разлива реки Енисей.

По словам Ветчинникова, в местах, где поднялась вода, находятся спасатели. До критических отметок остаётся около одного метра, уточнил он в своём видеообращении.

Таять лёд на реке и на её притоках начал 3 января. Часть зданий и дорог, которые расположены на берегу, оказались затопленными. По словам местных жителей, власти предупредили их о возможной эвакуации.

Ранее NEWS.ru писал, что уровень воды замеряют каждые четыре часа. Сейчас обстановка оценивается как стабильная.